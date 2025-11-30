Τραγωδία εκτυλίχτηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αρτέμιδα, όταν ένας 29χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, παρέσυρε και σκότωσε έναν 24χρονο και τραυμάτισε και την 22χρονη αδελφή του, την 21χρονη κοπέλα του και την 57χρονη μητέρα του θύματος.

Σύμφωνα με το υλικό από κάμερες ασφαλείας και όπως αναφέρει το ΕΡΤ News, ο οδηγός είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα κινούμενος επί της Λ. Αρτέμιδος 86, στην Αρτέμιδα, με κατεύθυνση από Βραυρώνα προς Ραφήνα, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου προς τα δεξιά, προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια και σε ένα δεύτερο, περιμετρικά του οποίου στέκονταν τέσσερα άτομα που έβγαζαν πράγματα από το όχημα.

Η «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου κατέληξε μαζί με το θύμα που παρέσυρε ο οδηγός, στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης οικίας όπου και ακινητοποιήθηκε.

Εκτός του νεαρού που σκοτώθηκε ακαριαία, τραυματίστηκαν ελαφρά ο οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα και οι τρεις γυναίκες. Όλοι τους μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύονται.

Ο νεαρός οδηγός συνελήφθη και νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ του έχουν πάρει δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν τελούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, με την προανάκριση της Τροχαίας να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από το πρώτο άτυπο αλκοτέστ που του έγινε με το σύστημα εκπνοής, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, ωστόσο αναμένονται και οι τοξικολογικές, καθώς ο οδηγός είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ναρκωτικά.

Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, ο συλληφθείς είχε προκαλέσει και το 2020 τροχαίο ατύχημα με πρόκληση σοβαρών τραυματισμών.

Αφού λάβει εξιτήριο, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.

