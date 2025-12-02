Αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων για ουσίες του 29χρονου οδηγού που το βράδυ του Σαββάτου παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 24χρονο στην Αρτέμιδα.

Ο ίδιος αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τετάρτη, αφού ζήτησε και έλαβε προθεσμία.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως 29χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Όπως προκύπτει από τις αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, η ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό του υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει ΚΟΚ, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 0,50 γραμμάρια/λίτρο αίματος.

Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο 29χρονος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια πάνω σε δεύτερο, γύρω από το οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα, η αδερφή και η 21 ετών φίλη του θύματος. Εκείνη την ώρα τα 4 άτομα μετέφεραν πράγματα και τα έβαζαν στο πορτ- μπαγκάζ.

Tο αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς τραυματίζοντας θανάσιμα τον 24χρονο και σοβαρά την 21χρονη φίλη του θύματος.

«Είχε επιστρέψει στην Ελλάδα μόνο για να βρεθεί στην αποφοίτηση της συντρόφου του. Αύριο στην Κέρκυρα», ανέφερε ο θείος του άτυχου νεαρού.

Κάτοικοι μιλούν για έναν «δρόμο-παγίδα», όπου – όπως λένε – σχεδόν κάθε βράδυ σημειώνονται επικίνδυνες κόντρες και πολλαπλά ατυχήματα.

Ο 29χρονος συλληφθείς νοσηλεύεται φρουρούμενος με ελαφρά τραύματα και θα μεταφερθεί στην Εισαγγελία την Τετάρτη για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο οδηγός

Oι αστυνομικοί της τροχαίας, προσπαθούν να «χαρτογραφήσουν» αρχικά τη διαδρομή του 29χρονου οδηγού, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εξακριβώσουν το ακριβές χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο, κινούταν με αυτές τις υψηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αρτέμιδος.

Ταυτόχρονα, «στο μικροσκόπιο» τίθεται και το παρελθόν του αφού, παρά το γεγονός πως το αλκοτέστ, στο οποίο και υπεβλήθη, δεν έδειξε κατανάλωση αλκοόλ, ο 29χρονος φαίνεται να είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Παράλληλα είχε εμπλακεί σε ακόμη ένα τροχαίο, το οποίο και σημειώθηκε επίσης εξαιτίας υπερβολικής ταχύτητα, πέντε χρόνια νωρίτερα.

