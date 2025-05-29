Τροχαίο δυστύχημα στην Ανάβυσσο: Μηχανή συγκρούστηκε με δύο ΙΧ - Μία νεκρή

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στο 38ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αναβύσσου, με μια 48χρονη να χάνει τη ζωή της.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας και μια γυναίκα 48 ετών κινούνταν στο ρεύμα από την Αθήνα προς τα Καλύβια. Ξαφνικά μπροστά τους σταμάτησε ένα όχημα διότι στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας είχε μπει ένα τρακτέρ, το οποίο πήγαινε με πολύ χαμηλή ταχύτητα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός της μοτοσικλέτας πάτησε φρένο, αλλά δεν πρόλαβε να σταματήσει. Χτύπησε αρχικά στο προπορευόμενο ΙΧ αυτοκίνητο, εκτράπηκε της πορείας του και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε και με δεύτερο ΙΧ, το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Η 48χρονη γυναίκα, συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βαρύτατα τραυματισμένη και λίγο αργότερα κατέληξε.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Πηγή: skai.gr

