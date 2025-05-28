Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους οι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση απαγωγής του 24χρονου επιχειρηματία στις 6 Μαΐου στην περιοχή του Υμηττού.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων και ένας γνωστός τράπερ, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται λέγοντας στην ανακρίτρια ότι με το θύμα είχαν προσωπικές και οικονομικές διαφορές.

Ο φερόμενος ως βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση, ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχε αρπαγή, ούτε ληστεία, δέχτηκε ωστόσο ότι χτύπησε το θύμα διότι του χρωστούσε χρήματα.

Τις κατηγορίες αρνήθηκαν και οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοί του με τον γνωστό τράπερ μάλιστα να υποστηρίζει ότι δεν ήξερε καν το θύμα.

Το χρονικό

Εφιαλτικές ήταν οι ώρες που πέρασε στα χέρια των απαγωγέων του, γιος επιχειρηματία της Αθήνας τον οποίο τέσσερις δράστες -ανάμεσά τους και γνωστός τράπερ- τον άρπαξαν από συνεργείο αυτοκινήτων στον Υμηττό και αφού τον έβαλαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο τον μετέφεραν στην περιοχή της Σαρωνίδας.

Οι απαγωγείς επικοινώνησαν με την οικογένειά του για λύτρα, ζητώντας 25.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ για να γίνουν πειστικοί, φέρεται να τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια και να τον τραυματίζουν με αιχμηρά αντικείμενα, όπως κατσαβίδι.

Τελικά, αφού πήραν 15.000 ευρώ και μία μοτοσικλέτα ως λύτρα, τον άφησαν ελεύθερο.

Άμεση υπήρξε η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. με ταυτόχρονη επιχείρηση σε τρεις διαφορετικές περιοχές.

Η ομηρεία κράτησε λίγες ώρες, ενώ οι δράστες έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας. Όλοι έχουν συλληφθεί και οδηγηθεί στον εισαγγελέα και ο επιχειρηματίας είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι από τους εμπλεκόμενους έχουν απασχολήσει τις αρχές, ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας γνωστός τράπερ. Άλλοι είναι γνωστοί στη Δίωξη Εκβιαστών για δραστηριότητα στον κόσμο της νύχτας.

