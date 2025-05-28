Καλαμάτα: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη Νέα Είσοδο – Τραυματίστηκε ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 απόψε το βράδυ στην Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα ΙΧ όχημα που βρισκόταν σε πορεία στο ρεύμα εξόδου από την πόλη, κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε στο κράσπεδο και στη συνέχεια «ντεραπάρισε», σταματώντας λίγο πριν το διαχωριστικό του δρόμου.

Να σημειωθεί πώς για τον απεγκλωβισμό του οδηγού χρειάστηκε και η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ ο οδηγός τραυματισμένος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχαίας της αστυνομικής διεύθυνσης Μεσσηνίας, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Πηγή: skai.gr

