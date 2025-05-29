Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Μαΐου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Ανατολή ήλιου: 06:05 - Δύση ήλιου: 20:39 - Σελήνη 2.6 ημερών

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, 29 Μαΐου, σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο είναι Της Αναλήψεως του Κυρίου, και τιμάται η μνήμη της Αγίας Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος, του Αγίου Ολβιανού επισκόπου πόλεως Ανέου και της Οσίας Υπομονής

  • Θεοδοσία, Θεοδόσω
  • Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια *
  • Υπομονή
  • Νεφέλη *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες έχει γιορτή αυτό το όνομα

Παγκόσμια Ημέρα Κυανοκράνων
Ανατολή ήλιου: 06:05 - Δύση ήλιου: 20:39
Σελήνη 2.6 ημερών

