Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, 29 Μαΐου, σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο είναι Της Αναλήψεως του Κυρίου, και τιμάται η μνήμη της Αγίας Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος, του Αγίου Ολβιανού επισκόπου πόλεως Ανέου και της Οσίας Υπομονής
- Θεοδοσία, Θεοδόσω
- Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια *
- Υπομονή
- Νεφέλη *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες έχει γιορτή αυτό το όνομα
Παγκόσμια Ημέρα Κυανοκράνων
Ανατολή ήλιου: 06:05 - Δύση ήλιου: 20:39
Σελήνη 2.6 ημερών
