Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, 29 Μαΐου, σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο είναι Της Αναλήψεως του Κυρίου, και τιμάται η μνήμη της Αγίας Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος, του Αγίου Ολβιανού επισκόπου πόλεως Ανέου και της Οσίας Υπομονής

Θεοδοσία, Θεοδόσω

Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια *

Υπομονή

Νεφέλη *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες έχει γιορτή αυτό το όνομα

Παγκόσμια Ημέρα Κυανοκράνων

Ανατολή ήλιου: 06:05 - Δύση ήλιου: 20:39

Σελήνη 2.6 ημερών

