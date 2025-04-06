Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: Ελεύθερος ο 62χρονος οδηγός του μικρού φορτηγού

Ελεύθερος αφέθηκε ο 62χρονος ψαράς ο οποίος οδηγούσε το φορτηγάκι στο τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 33χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό 46χρονης αστυνομικού. Ο ίδιος έχει υποβληθεί σε εξέταση για τυχόν κατανάλωση αλκοόλ με αρνητικό όμως αποτέλεσμα.

Από την άλλη, στο αυτόφωρο μονομελές Πολυγύρου θα οδηγηθεί αύριο ο 26χρονος. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας, η οποία του είχε αφαιρεθεί για 5 χρόνια λόγω υποτροπής για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Επιπλέον, η εις βάρος του δικογραφία αφορά την πράξη της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (για το επεισόδιο με τον άτυχο 33χρονο).

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της 46χρονης αστυνομικού, μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία τραυματίστηκε εν ώρα υπηρεσίας. Νοσηλεύεται από χθες το απόγευμα, διασωληνωμένη και σε καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Μονάδας Θεραπείας στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φέρει τραύματα στη σπονδυλική στήλη, στο κεφάλι και στο μάτι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

