Πάνω από 8.200 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα βεβαίωσαν αστυνομικοί της Γενικής Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, τον Μάρτιο. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης ( Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία Σέρρες και Χαλκιδική), τον Μάρτιο του 2025 σημειώθηκαν 17 τροχαία έναντι 13 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, από τα οποία θανατηφόρα ήταν 2, έναντι 6 τον Μάρτιο του 2024.
Στα τροχαία έχασαν τη ζωή τους 2 άτομα, ενώ 24 τραυματίστηκαν ελαφρά.
Στο πλαίσιο των τροχονομικών ελέγχων τον Μάρτιο του 2025, βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων και 15.844 παραβάσεις ως ακολούθως:
-8.246 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα,
6.163- παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων,
-418 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
-245 παραβάσεις για Κ.Τ.Ε.Ο,
-241 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,
-84 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,
-80 παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,
-77 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
-74 παραβάσεις για αντικανονικούς ελιγμούς,
-71 παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα,
-60 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
-55 παραβάσεις για κίνηση στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ή μη κίνηση στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος,
-18 παραβάσεις για παραβίαση προτεραιότητας και
-12 παραβάσεις για μη χρήση παιδικών καθισμάτων.
Εξάλλου, σε ανακοίνωση της η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης επισημαίνε ότι χθες, Σάββατο, αστυνομικοί συνέλαβαν συνολικά δέκα τέσσερα άτομα για οδήγηση χωρίς σχετική άδεια ικανότητας και ένα άτομο για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
