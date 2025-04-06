Επεισόδιο με ξυλοδαρμό σε βάρος ενός 17χρονου, σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Ρέθυμνο, ενώ αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου εντόπισαν και συνέλαβαν τους νεαρούς δράστες. Μάλιστα, πάνω τους βρέθηκε μικροποσότητα κοκαϊνης και μια σιδηρογροθιά.

Συγκεκριμένα, ένας Βούλγαρος 24 ετών, ένας ακόμη συνομήλικός του από τη Β. Μακεδονία κι ένας 20χρονος Κρητικός συνελήφθησαν για πρόκληση σωματικών βλαβών και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Κατηγορούνται ότι μετά από νυχτερινή διασκέδαση επιτέθηκαν στον ανήλικο για άγνωστη αιτία και τον χτύπησαν άγρια ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Πηγή: Cretalive.gr

