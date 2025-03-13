Στο εισαγγελέα οδηγούνται σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη σύλληψή τους, οι δύο εργολάβοι -πατέρας και γιος- για το εργατικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε έναν 28χρονο χθες στη Βούλα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για πατέρα και γιο, ηλικίας 64 και 30 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Ο νεαρός άνδρας ήταν χειριστής γερανού που μετέφερε οικοδομικά υλικά και τη στιγμή που ο βραχίονας του οχήματος ήρθε σε επαφή με καλώδια υψηλής τάσης, έπαθε ηλεκτροπληξία.

Σημειώνεται ότι δεν είχε ζητηθεί άδεια από τον ΔΕΔΔΗΕ να διακοπεί το ρεύμα. Ήταν 09:00 το πρωί, όταν ο 28χρονος άτυχος χειριστής του γερανοφόρου οχήματος πάρκαρε το όχημα μπροστά από την οικοδομή και προσπάθησε με τον γερανό να ανυψώσει στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας οικοδομικά υλικά.

Ο βραχίονας από τον γερανό ακούμπησε πάνω σε υψηλής τάσης ηλεκτρικά καλώδια με αποτέλεσμα να υποστεί ηλεκτροπληξία. Μάλιστα, σύμφωνα αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι εκτινάχθηκε από το μπροστά μέρος του φορτηγού στην καρότσα, προς το πίσω μέρος.

Ο 28χρονος μεταφέρθηκε άμεσα με ιδία μέσα και υπό τη συνοδεία ομάδας ΔΙΑΣ στο Ασκληπιείο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

