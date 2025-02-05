Μετρό Θεσσαλονίκης: Ακινητοποιήθηκαν όλοι οι συρμοί λόγω βλάβης (βίντεο)

Νέα ταλαιπωρία περίμενε σήμερα το μεσημέρι χιλιάδες επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης αφού, λόγω βλάβης στην ευθυγράμμιση, ακινητοποιήθηκαν για αρκετή ώρα όλοι οι συρμοί.

Σύμφωνα με το Thesstoday, το πρόβλημα εμφανίστηκε σε συρμό της τροχιάς 2. Μόλις εφτασε στον σιδηροδρομικό σταθμό, διαπιστώθηκε ότι ο συρμός δεν ευθυγραμμιζόταν με τις πόρτες. Ετσι, επεστρεψε στην προηγούμενη σταση (Δημοκρατίας) για να αποβιβαστουν οι επιβάτες.

Για λόγους ασφαλείας, ακινητοποιήθηκαν για τουλάχιστον μισή ώρα όλοι οι συρμοί, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

Λίγο αργότερα, το Μετρό Θεσσαλονίκης εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό σύμφωνα με την οποία: «Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά αλλά ο σταθμός Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός είναι προσωρινά κλειστός για το επιβατικό κοινό και οι συρμοί δεν σταματούν. Πραγματοποιούνται εναλλακτικά δρομολόγια»

Μάλιστα, στην ιστοσελίδα βγαίνει η ένδειξη «υποβαθμισμένη λειτουργία».

Πηγή: skai.gr

