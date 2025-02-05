Στην φυλακή 41χρονος που παρέσυρε και προσπάθησε να την πνίξει την πρώην γυναίκα του

Σε 10ετή κάθειρξη καταδικάστηκε σήμερα ένας άνδρας 41 ετών με καταγωγή από την Αλβανία ο οποίος, τον περασμένο Ιούνιο, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την 36χρονη πρώην σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να την πνίξει.

Η γυναίκα κατάφερε να διαφύγει, όταν στο σημείο εμφανίστηκε ο νέος σύντροφός της και ακολούθησε πάλη με τον κατηγορούμενο.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, ενώ τού έδειξε τον δρόμο της επιστροφής στη φυλακή (σ.σ. ήταν προσωρινά κρατούμενος), αφού αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.

Το περιστατικό συνέβη τον περασμένο Ιούνιο στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης και ήρθε στη συνέχεια παρόμοιου επεισοδίου, όταν ο κατηγορούμενος πυροβόλησε με καραμπίνα προς το σπίτι της πρώην γυναίκας του, χωρίς όμως να υπάρξει τραυματισμός.

Για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς είχε απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Όπως κατέθεσαν μάρτυρες στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, παρά τον χωρισμό τους, ο άνδρας ζήλευε και απειλούσε την πρώην σύζυγό του, με την οποία είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Η βίαιη συμπεριφορά του ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους, όμως κλιμακώθηκε μετά τον χωρισμό τους και ειδικά όταν έμαθε ότι είχε συνάψει σχέση με άλλο άντρα, σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι μάρτυρες.

«Ήθελε να την εξαναγκάσει να γυρίσει σπίτι. Οι άνθρωποι όμως δεν είναι κτήματα, ούτε θηράματα. Την αντιμετώπιζε ως κυνηγός και εκείνη ήταν το θήραμά του, όταν δεν υπάκουε. Την πολιορκούσε και όταν δεν έπιανε ο φόβος, προσπαθούσε με γλυκό τρόπο» σημείωσε η εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευσή της, ζητώντας την καταδίκη του κατηγορούμενου. Αναφερόμενη σε άλλο σημείο της αγόρευσής της στη συμπεριφορά του άνδρα είπε: «Όταν έμαθε ότι είχε σχέση με άλλον άντρα αποφάσισε ότι αυτή η γυναίκα έπρεπε να τελειώσει». Χαρακτήρισε, δε, ως «φύλακα άγγελο» τον νέο σύντροφό της, «που βρέθηκε στο σημείο να τη σώσει από βέβαιο θάνατο».

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αποδέχεται ότι χτύπησε με το αυτοκίνητο την 36χρονη, ανατρέποντας τη δίκυκλη μηχανή στην οποία επέβαινε, αλλά αρνήθηκε πως την έσφιξε από τον λαιμό με σκοπό να τη σκοτώσει.

