Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα (29/9) περίπου στις 2 τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία νεαρά άτομα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του στη συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Ρόδων και έπεσε σε χαντάκι.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, σε περιοχή του δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 29, 2025

Άνδρες της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβισαν από το όχημα ένα άτομο το οποίο διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός".

Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου

Πηγή: skai.gr

