Σοβαρό τροχαίο στο Πόρτο Ράφτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι - Απεγκλωβίστηκε άτομο χωρίς τις αισθήσεις του

Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 3 νεαρά άτομα εξετράπη της πορείας του στη συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Ρόδων και έπεσε σε χαντάκι

ΕΚΑΒ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα (29/9) περίπου στις 2 τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία νεαρά άτομα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του στη συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Ρόδων και έπεσε σε χαντάκι.

Άνδρες της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο  σημείο απεγκλώβισαν  από το όχημα ένα άτομο το οποίο διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός".

Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου

