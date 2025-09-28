Στην αστυνομία, - στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς - παρουσιάστηκε αυτοβούλως πριν λίγη ώρα ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος αναζητούνταν από χθες το βράδυ, στα όρια του αυτοφώρου.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου έγινε καταγγελία εναντίον για φθορές σε σταθμευμένα οχήματα, τις οποίες προκάλεσε οδηγώντας το δικό του αυτοκίνητο, στην οδό Καραολή & Δημητρίου στη Φιλοθέη.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ο ηθοποιός να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Μετά από επικοινωνία με την αστυνομία, ο Βασίλης Μπισμπίκης παρουσιάστηκε απόψε στην αστυνομία για να δώσει εξηγήσεις.

Ο ηθοποιός αναμένεται να συλληφθεί με βάση τον νέο ΚΟΚ και να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

Πηγή: skai.gr

