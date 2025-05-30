Με το… αριστερό ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για υποψήφιο από Λύκειο της πόλης του Ρεθύμνου. Την ώρα της εξέτασης και παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί το είχαν τονίσει πολλές φορές στους μαθητές, το παιδί είχε μαζί του το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο άρχισε να κτυπάει.

Ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ρεθύμνου, κ. Μανούσος Μαραγκάκης, αναφέρει στο Cretalive πως το γραπτό του μηδενίζεται, ακριβώς όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων.

Ακόμα, κάποιοι υποψήφιοι φαίνεται πως αγχώθηκαν λίγο περισσότερο από όσο μπορούσαν να διαχειριστούν και χρειάστηκε να μιλήσουν με τους ψυχολόγους των σχολείων.

Εκτός από αυτό το περιστατικό, όλα κύλησαν ομαλά. Τα θέματα δόθηκαν χωρίς καθυστερήσεις και προβλήματα. Ωστόσο, είχαμε και κάποια απρόοπτα, όπως έναν υποψήφιο από το Λύκειο Επισκοπής που είχε ξεχάσει την κάρτα του και οι γονείς του έσπευσαν να του τη φέρουν εγκαίρως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.