Αύξηση 2,9% σημείωσαν τον Αύγουστο εφέτος τα οδικά τροχαία ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, και ανήλθαν σε 926 τον αριθμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 71 νεκροί (μείωση 4,1%), 67 βαριά τραυματίες (μείωση 6,9%) και 1.091 ελαφρά τραυματίες (αύξηση 1,4%).

Πηγή: skai.gr

