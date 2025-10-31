Με μεγάλη θλίψη έγινε γνωστό στην Κρήτη ότι ο Αντώνης Σαλταδάκης, γνωστός ως «Χατάς», έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια ανεξίτηλη κληρονομιά.

Ο 81χρονος μουσικός και διασκεδαστής ήταν γνωστός ως ο τελευταίος «κουταλάκιας» της Κρήτης, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη λαϊκή παράδοση των κουταλιών και των κρητικών γλεντιών.

Ο Αντώνης Σαλταδάκης είχε αφιερώσει όλη του τη ζωή στη διατήρηση της παραδοσιακής μουσικής με τα κουτάλια, μια τέχνη που συνδύαζε μικρασιατικές ρίζες, αυτοδίδακτη δεξιοτεχνία και τη χαρά της παρέας.

Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, τον τελευταίο καιρό, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, χωρίς όμως να εγκαταλείψει ποτέ το πάθος του για τη μουσική.

Ο Αντώνης Σαλταδάκης τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Φορτέτσα Ηρακλείου, όπου, συνεχίζοντας να διασκεδάζει φίλους και παρέες, κρατούσε ζωντανή μια μουσική παράδοση που σπανίζει σήμερα.

Η απώλεια του Αντώνη Σαλταδάκη σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τη μουσική των κουταλιών στην Κρήτη και την Ελλάδα, καθώς ήταν ο τελευταίος εκπρόσωπος αυτής της μοναδικής λαϊκής παράδοσης.

