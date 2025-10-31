Δίκη Χρυσής Αυγής - Παππάς: Ακόμα αδυνατώ να καταλάβω γιατί βρέθηκα στη φυλακή

Της Έλενας Γαλάρη

Θύμα «πολιτικής δίωξης» επιμένει ότι είναι ο Χρήστος Παππάς, ο αποκαλούμενος ως «υπαρχηγός» της Χρυσής Αυγής. Κατά την απολογία του ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε σχέση με παράνομες πράξεις, αλλά και την οποιαδήποτε συμμετοχή του στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος μετά την πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία καταδικάστηκε σε 13 χρόνια και τρεις μήνες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ήταν φυγόποινος επί 9 μήνες, ανεβαίνοντας με δυσκολία στο βήμα, είπε:

«Ακόμα αδυνατώ να καταλάβω γιατί είμαι κατηγορούμενος και γιατί βρέθηκα στη φυλακή. Πού βασίστηκε η άδικη προς το πρόσωπό μου απόφαση; Πείτε μου αν υπάρχει στη δικογραφία μια προτροπή έστω από ομιλίες μου ή συνεντεύξεις μου σε στέλεχος ή μέλος της Χρυσής Αυγής, που να τον προτρέπω να τελέσει έκνομες πράξεις. Η πολιτική μου παρουσία ήταν αποκλειστικά κοινοβουλευτική».

Ο αποκαλούμενος ως υπ' αριθμόν δύο της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής, αναφέρθηκε εκτενώς στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, λέγοντας ότι εκείνο το βράδυ δεν υπήρξε κάποια επικοινωνία με βουλευτές ή άλλους.

«Ενημερώθηκα από το ραδιόφωνο το πρωί ενώ ετοιμαζόμουν. Δεν γνώριζα τον Φύσσα ούτε και τον Ρουπακιά. Υπέστην αδίκως μια καταδίκη και μια φυλάκιση. Φταίω εγώ που ο Φυσσας είναι στο χώμα ή πιστεύετε ότι πιστεύω ότι με όποιον διαφωνούμε τον στέλνουμε στο χώμα; Σε ζούγκλα ζούμε; Υπήρξα ειλικρινής και τίμιος στη ζωή μου. Σας καλώ να δικάσετε με επιστημοσύνη. Ο Χρήστος Παππάς του Ηλία είναι αθώος..», είπε ο κατηγορούμενος.

Ο Χρήστος Παππάς χαρακτήρισε αστειότητες το γεγονός ότι τον αποκαλούν υπαρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.

«Όταν ορκίστηκα τον Μάιο του 2012 ήξερα μόνο τον Μιχαλολιάκο, τη γυναίκα του και άλλους δυο. Πώς ήμουν υπαρχηγός χωρίς να ξέρω τους υπόλοιπους; Είναι ανυπόστατες κατηγορίες προς το πρόσωπό μου. Το ίδιο παραμύθι εδώ και 13 χρόνια. Έχω σοβαρό πρόβλημα υγείας που με ταλαιπωρεί. Ελπίζω να δικάσετε ανεπηρέαστοι της πολιτικής. Σέβομαι τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη, αλλά δεν σέβομαι τη λαϊκή δικαιοσύνη», είπε και ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν στον στενό κύκλο του Ν. Μιχαλολιάκου, με τον οποίο μάλιστα ήταν κουμπάροι.

Άλλοι ξημερωβραδιάζονταν με τον Μιχαλολιάκο και δεν κάθονται στο εδώλιο γιατί δεν είναι προβεβλημένα πρόσωπα και δεν κόβουν ψήφους στον Σαμαρά», είπε ο κατηγορούμενος και αναφέρθηκε στις φωτογραφίες που βρήκαν το 2013 οι αστυνομικοί στο σπίτι του.

«Ήμουν 20 ετών και μικρότερος. Ποτέ εγώ δεν τις δημοσίευσα. Εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων. Η δημοσιοποίησή τους έγινε για τη δημιουργία εντυπώσεων. Είστε ίδια κυρία πρόεδρε με τη φοιτήτρια της νομικής; νομίζω όχι... Αν είναι να θεωρηθώ εγκληματίας για παλιές φωτογραφίες ... κάποιοι πρέπει να σκίσουν πτυχία νομικής.

Η δίωξή μου είναι πολιτική. Διώχτηκα γιατί ήμουν προβεβλημένο πρόσωπο με παρουσία σε πολλές επιτροπές. Φανταστείτε τον "εγκληματία" να συμμετέχει σε απόρρητη ενημέρωση για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας....Αυτός ο "εγκληματίας" μαζί με άλλους εγκληματίες έκοβαν ποσοστά στο κυβερνών κόμμα. Στη Βουλή πήγαινα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ κι όμως κατηγορούμαι ως εγκληματίας. Η κατηγορία έγινε κατόπιν εντολών της εκτελεστικής εξουσίας προς τη δικαστική. Τερατώδη ψέματα με ανάγκασαν να είμαι εδώ σήμερα. Δεν θα βρείτε τίποτα που να με βαρύνει», είπε ο κατηγορούμενος.



