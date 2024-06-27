Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στην Τροιζηνία: Θανάσιμος τραυματισμός ενός 10χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτυχο παιδί, το οποίο καταγόταν από τον Λίβανο, βρισκόταν στην Τροιζηνία για διακοπές και βρέθηκε στο Διαβολογέφυρο με γκρουπ τουριστών για να γνωρίσουν  πανέμορφο φαράγγι

ΕΚΑΒ

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Ιουνίου στο φαράγγι Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ένα αγόρι ηλικίας 10-12 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτυχο παιδί, το οποίο καταγόταν από τον Λίβανο, βρισκόταν στην Τροιζηνία για διακοπές και βρέθηκε στο Διαβολογέφυρο με γκρουπ τουριστών και άλλων παιδιών για να θαυμάσουν, να παίξουν και να γνωρίσουν το πανέμορφο φαράγγι.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα μεγάλο κλαδί δέντρου υποχώρησε και έπεσε πάνω στο αγόρι με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Γαλατά, άνθρωποι του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων και άνδρες της Αστυνομίας. Δυστυχώς, οι προσπάθειες ανάνηψης του αγοριού δεν έφεραν αποτέλεσμα.

Η τραγική είδηση σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία. 

Πηγή: saronicmagazine.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τροιζηνία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark