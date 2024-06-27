Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Ιουνίου στο φαράγγι Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ένα αγόρι ηλικίας 10-12 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτυχο παιδί, το οποίο καταγόταν από τον Λίβανο, βρισκόταν στην Τροιζηνία για διακοπές και βρέθηκε στο Διαβολογέφυρο με γκρουπ τουριστών και άλλων παιδιών για να θαυμάσουν, να παίξουν και να γνωρίσουν το πανέμορφο φαράγγι.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα μεγάλο κλαδί δέντρου υποχώρησε και έπεσε πάνω στο αγόρι με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Γαλατά, άνθρωποι του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων και άνδρες της Αστυνομίας. Δυστυχώς, οι προσπάθειες ανάνηψης του αγοριού δεν έφεραν αποτέλεσμα.

Η τραγική είδηση σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία.

