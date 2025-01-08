Και τρίτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στην Κέρκυρα, με μια γυναίκα να καταγγέλλει τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 5 Ιανουαρίου στο Σιδάρι της Βόρειας Κέρκυρας σημειώθηκε ένα νέο επεισόδιο βίας μεταξύ τους και η σύζυγος, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του kerkyrasimera έχει βιώσει σειρά περιστατικών βίας τα τελευταία χρόνια, αποφάσισε να καταγγείλει τον σύζυγό της την επόμενη μέρα.

Η γυναίκα, εκφράζοντας την ανησυχία της για την ασφάλειά της, ζήτησε την παροχή panic button από τις Αρχές, ώστε να αισθάνεται ασφαλής στην περίπτωση που προκύψουν νέα περιστατικά βίας.

Ο σύζυγος δεν έχει συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς δεν εντοπίστηκε από τις Αρχές μέχρι τη λήξη του αυτοφώρου, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.