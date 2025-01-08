Προσωρινές και σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς και λεωφόρους της Αθήνας θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, λόγω της τέλεσης αύριο της εξόδιου ακολουθίας στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και εν συνεχεία ενταφιασμού στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη.

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις:

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από τις 22.00 της Τετάρτης 08/01/2025 έως τις 16.00 της Πέμπτης 09/01/2025:

- Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

- Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και την προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00 της Πέμπτης 9/01/2025 έως πέρατος των εκδηλώσεων:

- Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

- Β. Γεωργίου Α', σε όλο το μήκος της.

Σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 11.00 της Πέμπτης 09/01/2025 έως πέρατος των εκδηλώσεων:

- Λ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμερικής και της πλ. Συντάγματος.

- Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της πλ. Συντάγματος.

- Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμ. Φραντζή έως την Λ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πλ. Συντάγματος.

- Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Αρδηττού.

- Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ερατοσθένους και Αρδηττού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδηττού.

- Καλλιρρόης, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμ. Φραντζή έως την Λ. Βουλιαγμένης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Αρδηττού.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

