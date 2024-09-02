Μπορεί να έβρεξε με ένταση δυο φορές το τελευταίο δεκαήμερο, αλλά δεν ήταν αρκετές για να λύσουν το σοβαρό πρόβλημα της λειψυδρίας στην περιοχή μας.

Τα ποτάμια έχουν στερέψει, οι χείμαρροι δεν κατεβάζουν νερό, ενώ όπως καταγράφει το trikalavoice.gr ακόμη και οι καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς στέγνωσαν. Χαρακτηριστική η φωτογραφία παραπάνω.

Οι καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς βρίσκονται στην περιοχή των Τρικάλων, στη Θεσσαλία, και αποτελούν ένα από τα κρυμμένα φυσικά διαμάντια της Ελλάδας. Είναι γνωστοί για το εκπληκτικό τοπίο που προσφέρουν, καθώς συνδυάζουν φυσική ομορφιά με ιστορικά στοιχεία.

