Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στέγνωσαν και οι καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς - Δείτε φωτογραφία

Τα ποτάμια έχουν στερέψει και οι χείμαρροι δεν κατεβάζουν νερό, λόγω της έντονης λειψυδρίας

καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς

Μπορεί να έβρεξε με ένταση δυο φορές το τελευταίο δεκαήμερο, αλλά δεν ήταν αρκετές για να λύσουν το σοβαρό πρόβλημα της λειψυδρίας στην περιοχή μας.

Τα ποτάμια έχουν στερέψει, οι χείμαρροι δεν κατεβάζουν νερό, ενώ όπως καταγράφει το trikalavoice.gr ακόμη και οι καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς στέγνωσαν. Χαρακτηριστική η φωτογραφία παραπάνω.

Οι καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς βρίσκονται στην περιοχή των Τρικάλων, στη Θεσσαλία, και αποτελούν ένα από τα κρυμμένα φυσικά διαμάντια της Ελλάδας. Είναι γνωστοί για το εκπληκτικό τοπίο που προσφέρουν, καθώς συνδυάζουν φυσική ομορφιά με ιστορικά στοιχεία.

Τρικαλα

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τρίκαλα λειψυδρία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark