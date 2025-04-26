Στο τρίπτυχο λιγότερες ενάρξεις πυρκαγιών, γρήγορη οριοθέτηση σε όσες εκδηλωθούν και ολιστική προσέγγιση στις περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών συμπυκνώνεται η στρατηγική που αναμένεται να ακολουθήσει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, που ξεκινά την 1η Μαΐου.

Το επιχειρησιακό δόγμα που εφαρμόστηκε την περσινή χρονιά θα αποτελέσει οδηγό και για φέτος με την ταχεία απόκριση στο πεδίο να αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα φέτος οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αριθμούν περισσότερους από 18.000 (15.500 μόνιμους, 2.500 εποχικούς) πυροσβέστες.

Ο αριθμός αυτός, όπως αναφέρει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, και επισήμανε και ο πρωθυπουργός κατά τη πρόσφατη σύσκεψη στο υπουργείο, είναι μεγαλύτερος από ποτέ ενώ είναι αυξημένος κατά 20% από το 2023.

Στις δυνάμεις περιλαμβάνονται και οι μονάδες των δασοκομάντος οι οποίες απαρτίζονται από 1.600 άτομα ενώ πλέον οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) θα φτάσουν τις 20 (4 ακόμη μονάδες με έδρα τα Χανιά, την Ηλεία την Εύβοια και τη Ζάκυνθο). Ειδικότερα οι 4 καινούριες ΕΜΟΔΕ αναμένεται να στελεχωθούν με 163 άτομα και συγκεκριμένα 52 στη Χαλκίδα, 42 στα Χανιά, 45 στον Πύργο και 24 σε Ζάκυνθο. Παράλληλα το πρόγραμμα προεγκατάστασης Ευρωπαίων Πυροσβεστών (Prepositioning) μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας θα εφαρμοστεί και τη φετινή χρονιά - συνολικά 294 Ευρωπαίοι Πυροσβέστες από Τσεχία, Γαλλία, Ρουμανία, Μολδαβία και Βουλγαρία θα βρεθούν στην Ελλάδα για να συνδράμουν τους Έλληνες συναδέλφους τους στη μάχη απέναντι στις δασικές πυρκαγιές.

Αυξημένος θα είναι και ο αριθμός των εθελοντών καθώς σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, οι εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος θα είναι 4.912 ενώ οι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας ανέρχονται σε 5.700 από 295 οργανώσεις.

Αναφορικά με τα εναέρια μέσα που διαθέτει η χώρα φέτος, όπως έχει γνωστοποιηθεί από την Πολιτική Προστασία, συνολικά υπολογίζονται 80-85, εκ των οποίων τα 49 ενοικιαζόμενα.

Σχετικά με τον στόλο των οχημάτων, θα αγγίξουν περίπου τα 3.700, ενώ ενισχυμένος θα είναι ο αριθμός των drones σε σχέση με πέρσι καθώς συνολικά 82 θα βρίσκονται στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας (45 πέρυσι) για εναέρια επιτήρηση, αποσκοπώντας στην έγκαιρη προειδοποίηση και πρόληψη πυρκαγιών.

Το σύστημα των ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών), σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, αναμένεται να επεκταθεί σε νέες περιοχές υψηλού κινδύνου όπως η Κρήτη, η Ρόδος και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Υπενθυμίζεται πως κατά την περσινή αντιπυρική περίοδο αναπτύχθηκε σε περιοχές όπως Αττική, Κορινθία, Αρκαδία, Βοιωτία, Λακωνία, Εύβοια, Θεσσαλονίκη, ο Εθνικός Δρυμός της Βάλια Κάλντα, ο Έβρος, η Δαδιά, η Ξάνθη και η Θάσος. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε για την επιτήρηση μεικτών ζωνών αυξημένης επικινδυνότητας, όπως οι περιαστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, οι δασικές εκτάσεις της Δυτικής Ελλάδας και οι προστατευόμενες περιοχές της Ηπείρου.

Παράλληλα κομβικής σημασίας για την πρόληψη θα είναι οι καθαρισμοί των οικοπέδων, των οποίων η προθεσμία αν και έληγε στις 30 Απριλίου αποφασίστηκε να παραταθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Την ίδια ώρα προχωρά η υλοποίηση του προγράμματος AntiNero για καθαρισμούς και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε δασικές περιοχές καθώς και ο καθαρισμός των χώρων δικτύου υψηλής τάσης που διέρχονται μέσα από δασικές εκτάσεις όπως και οι παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους.

Τέλος, έμφαση θα δοθεί και τη φετινή αντιπυρική περίοδο στη διαλειτουργικότητα και τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως τη Δασική Υπηρεσία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, όλα τα σώματα ασφαλείας, την τοπική αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού, το ΕΚΑΒ κλπ.

