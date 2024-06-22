Λιγότεροι Έλληνες ταξίδεψαν εφέτος σε εγχώριους προορισμούς με αφορμή την εορτή του Αγίου Πνεύματος, όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ομοσπονδίας των ταξιδιωτικών γραφείων της χώρας FedHatta, Λύσανδρος Τσιλίδης. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για μια πτώση στην εγχώρια κινητικότητα κατά 15% σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που αποδίδει σε οικονομικούς λόγους.

Αυτή την περίοδο την τιμητική τους έχουν οι αποδράσεις σε νησιωτικούς προορισμούς αλλά και αυτοί που έχουν εγγύτητα με τα αστικά κέντρα και φυσικά διαθέτουν παραλίες. Σε κάθε περίπτωση, Μύκονος και Σαντορίνη έχει μειωμένη κινητικότητα και για το ελληνικό κοινό, ενώ ανοδικά κινήθηκε η Πάρος και η Νάξος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στο μεταξύ και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου κινούνται καλά αυτή την περίοδο, ενώ πολύ καλή κινητικότητα έχει και η Κρήτη, με τα Χανιά και το Ρέθυμνο να προσελκύουν σημαντικά μερίδια Ελλήνων, όπως σημειώνει ο κ. Τσιλίδης.

Αυτό το 3ημερο κερδίζουν προορισμοί "outsiders" στην Ελλάδα

Σύμφωνα με στοιχεία από την Aegean την παράσταση «κλέβουν» προορισμοί που εγγυώνται λιγότερο "φασαριόζικες" διακοπές και συχνά μένουν πίσω για χάρη των πιο δημοφιλών ή "must have"προορισμών, αλλά υπόσχονται πιο ήσυχες, πιο αυθεντικές ή και πιθανά πιο οικονομικές αποδράσεις, μακριά από τα μεγάλα πλήθη και τις "διασημότητες".

Ενδιαφέρον συγκεντρώνει η τάση που καταγράφεται για προορισμούς όπως η Σκιάθος, η Ικαρία, η Χίος, η Λήμνος, η Μυτιλήνη και τα Κύθηρα, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι οι Κυκλάδες δεν εξακολουθούν να αποτελούν αγαπημένο προορισμό των Ελλήνων, ιδίως των νεαρότερων σε ηλικία. Μία τάση η οποία πέραν της ανάπτυξης για τις ίδιες τις περιοχές, συμβάλλει και στην προσπάθεια που γίνεται για τη διάχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε περισσότερους προορισμούς της χώρας

Φυσικά προορισμοί όπως το Ηράκλειο, τα Χανιά και η Ρόδος παραμένουν πάντα σε υψηλό επίπεδο, αλλά τείνουν να παρουσιάζουν κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Για όσους τώρα θελήσουν να ταξιδέψουν την τελευταία στιγμή, το Pricefox παρουσιάζει πόσο θα σου κοστίσει η εξόρμηση με το αυτοκίνητο σε στεργιανούς καλοκαιρινούς προορισμούς μπροστά στη θάλασσα.

Πόρτο Χέλι

Το Πόρτο Χέλι είναι ένας αγαπημένος προορισμός, ιδανικός για μια χαλαρωτική απόδραση κοντά στη θάλασσα. Το κόστος για τη βενζίνη και τα διόδια ανέρχεται στα 29€/ διαδρομή, ενώ η διαμονή για το διάστημα 21-24 Ιουνίου κοστίζει 320€. Η Συνολική τιμή για το τριήμερο είναι 378€, που αντιστοιχεί σε 189€ ανά άτομο.

Ερέτρια

Η Ερέτρια προσφέρει μια οικονομική λύση για σένα που έχεις ανάγκη μια κοντινή από την Αττική απόδραση. Με κόστος μετακίνησης στα 17€/ διαδρομή και διαμονή στα 230€, η συνολική τιμή ανέρχεται στα 264€, ή 132€ ανά άτομο.

Πάργα

Για εσένα που θέλεις να εξερευνήσεις τα πανέμορφα τοπία της Ηπείρου, η Πάργα αποτελεί ιδανική επιλογή. Τα έξοδα μετακίνησης ανέρχονται στα 95€/ διαδρομή, με διαμονή στα 221€, καθιστώντας το συνολικό κόστος για το τριήμερο στα 411€, ή 205,5€ ανά άτομο.

Άφησσος

Η Άφησσος στον Παγασητικό Κόλπο αποτελεί εξαιρετική επιλογή για ήρεμες διακοπές που συνδυάζουν βουνό και θάλασσα. Η μετακίνηση κοστίζει 70€/ διαδρομή, ενώ η διαμονή 163€. Συνολικά, το κόστος για το τριήμερο είναι 303€, ή 151,5€ ανά άτομο.

Γύθειο

Το Γύθειο στη Λακωνία αποτελεί μια, επίσης, αξιόλογη επιλογή. Με κόστος μετακίνησης στα 55€/ διαδρομή και διαμονή στα 260€, το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 370€, ή 185€ ανά άτομο.

Ζαχάρω

Η Ζαχάρω, γνωστή για την υπέροχη παραλία της, αποτελεί μια σχετικά προσιτή επιλογή για το τριήμερο. Τα έξοδα μετακίνησης είναι 50€/ διαδρομή και η διαμονή 217€, με συνολικό κόστος 317€, ή 158,5€ ανά άτομο.

Λευκάδα

Η Λευκάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς του Ιονίου. Με κόστος μετακίνησης 85€/ διαδρομή και διαμονή 230€, το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 400€, ή 200€ ανά άτομο.

Κόστος εξόρμησης με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική - Άφυτος (1ο πόδι)

Η Άφυτος στη Χαλκιδική είναι μια δημοφιλής επιλογή για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης -και όχι μόνο!. Τα έξοδα μετακίνησης ανέρχονται στα 12€/ διαδρομή, ενώ η διαμονή κοστίζει 260€. Συνολικά, το κόστος για το τριήμερο είναι 284€, ή 142€ ανά άτομο.

Χαλκιδική - Νέος Μαρμαράς (2ο πόδι)

Ο Νέος Μαρμαράς συγκαταλέγεται στους οικονομικούς προορισμούς με κόστος μετακίνησης 17€/ διαδρομή και διαμονή 155€. Η συνολική τιμή ανέρχεται στα 189€, ή 94,5€ ανά άτομο.

Καβάλα

Η Καβάλα αποτελεί ιδανική επιλογή για μια απόδραση που συνδυάζει καλοκαιρινές βουτιές με πολιτιστικά ενδιαφέροντα. Το κόστος μετακίνησης είναι 28€/ διαδρομή και η διαμονή 137€, με συνολικό κόστος 193€, ή 96,5€ ανά άτομο.

Πλαταμώνας

Ο Πλαταμώνας, με το διάσημο κάστρο του, είναι εύκολα προσβάσιμος από τη Θεσσαλονίκη. Τα έξοδα μετακίνησης ανέρχονται στα 22€/ διαδρομή, ενώ η διαμονή 149€. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 193€, ή 96,5€ ανά άτομο.

Σύβοτα

Τα Σύβοτα με τα καταπράσινα νερά του Ιονίου συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα στους δημοφιλείς προορισμούς. Με κόστος μετακίνησης 60€/ διαδρομή και διαμονή 173€, το συνολικό κόστος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στα Σύβοτα ανέρχεται στα 293€, ή 146,5€ ανά άτομο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.