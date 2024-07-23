Καταβλήθηκαν σήμερα 3.274.292,87 ευρώ, ως προκαταβολή 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής, προς 862 επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023.

Με την ανωτέρω πληρωμή έχουν καταβληθεί συνολικά 60.809.128,33 ευρώ, ως προκαταβολή, προς 7.813 δικαιούχους.

Παράλληλα, σε 4.848 περιπτώσεις επιχειρήσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφικών μονάδων, η πρώτη αρωγή συνολικού ύψους 15.403.000,00 ευρώ, που είχε χορηγηθεί, συμψηφίστηκε με το ποσό που αναλογούσε στο ποσό της προκαταβολής του 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής. Συνεπώς, όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, η φάση της χορήγησης της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, έχει ολοκληρωθεί για 12.661 δικαιούχους με το συνολικό ύψος της επιχορήγησης να φθάνει τα 76.212.128,33 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι συνολικά, στο πλαίσιο της πρώτης αρωγής, τόσο για πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης, όσο και πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, αλλά και αποζημίωσης οικοσκευής, έχουν καταβληθεί 182,7 εκατ. ευρώ σε 50.561 περιπτώσεις δικαιούχων. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη και τα ποσά των προκαταβολών, έχουν καταβληθεί συνολικά 243,51 εκατ. ευρώ σε περίπου 58.375 περιπτώσεις δικαιούχων.

«Μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής για 12.661 επιχειρήσεις και αγρότες, προκαταβολής που αντιστοιχεί σε 76,2 εκατ. ευρώ, μετά τις πλημμύρες του 2023», δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, Χρήστος Τριαντόπουλος. «Συνεχίζεται εντατικά, συνεπώς, το έργο των υπηρεσιών της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής σε στενή συνεργασία με τις επιτροπές και τα κλιμάκια κρατικής αρωγής των Περιφερειών, επιτυγχάνοντας χρόνους - με φόρτους - που δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Έτσι, μέσα σε μία εβδομάδα κατά μέσο όρο, από την υποβολή των ολοκληρωμένων στοιχείων για τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, από τις υπηρεσίες των Περιφερειών καταβάλλεται το 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης της κρατικής αρωγής. Η ροή συνεχίζεται από τις Περιφέρειες. Με τη συνέχιση της ροής των στοιχείων προχωρά άμεσα η ενίσχυση σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Θεσσαλίας και των άλλων περιοχών που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023. Σημειώνεται ότι συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη τις προκαταβολές αλλά και τις πληρωμές στο πλαίσιο της πρώτης αρωγής, έχουν καταβληθεί περίπου 243,5 εκατ. ευρώ για την στήριξη επιχειρήσεων, αγροτών και νοικοκυριών που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023».

Επιπλέον, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς, σε συνεργασία με την περιφέρεια Θεσσαλίας και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες για τις ζημιές τους στον εξοπλισμό τους, στα πάγιά τους, στο έγγειο κεφάλαιο και άλλα σχετικά από τις ίδιες φυσικές καταστροφές. Το πλαίσιο περιλαμβάνει (α) τη χορήγηση της πρώτης αρωγής, (β) τη χορήγηση της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής (ενσωματώνοντας την πρώτη αρωγή που χορηγήθηκε), και (γ) τη χορήγηση της τελικής επιχορήγησης της κρατικής αρωγής (ενσωματώνοντας την προκαταβολή που χορηγήθηκε), που φτάνει στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς με ανώτατο όριο τις 500.000 ευρώ. Έτσι, σε συνέχεια της χορήγησης της πρώτης αρωγής προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από τα πρωτοφανή πλημμυρικά φαινόμενα και έχει φτάσει τα 80 εκατ. ευρώ, έχει ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2023 η χορήγηση της προκαταβολής του 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής.

Τέλος, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η γενική γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τις επιτροπές και τα κλιμάκια κρατικής αρωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνεχίζει την υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής, με έμφαση - επί του παρόντος - στις καταβολές της προκαταβολής του 50% της τελικής επιχορήγησης ανάλογα με τη ροή των στοιχείων από τις Περιφέρειες.

