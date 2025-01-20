Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ελέγχων με στόχο την αποτροπή της οδήγησης υπό την επίδραση αλκοόλ, κατά τη διάρκεια ελέγχων το τελευταίο εικοσιτετράωρο, κατελήφθησαν 3 άτομα να οδηγούν στην Ν.Ε.Ο.Α.Λ., στην Αθήνα και στον Πειραιά σε κατάσταση μέθης.

Ειδικότερα:

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Β’ Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε Αττικής πρωινές ώρες χθες 47χρονος ημεδαπός ο οποίος κινούνταν με -193- χιλιόμετρα επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας και σε έλεγχο με ηλεκτρονική συσκευή αλκοολομέτρησης κατελήφθη να τελεί υπό την επίδραση αλκοόλ.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Β’ Τ.Τ. Πειραιώς απογευματινές ώρες χθες 58χρονος ημεδαπός ο οποίος κινούνταν με μοτοσυκλέτα κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς στην περιοχή του Πειραιά. Εντοπίστηκε από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας ο οποίος ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης και αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 58χρονο ο οποίος διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, οι οποίοι έκριναν ύποπτη την οδηγική του συμπεριφορά, 40χρονος ημεδαπός πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ο οποίος μετά από έλεγχο αστυνομικών της Τροχαίας κατελήφθη να τελεί υπό την επίδραση αλκοόλ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ σύμφωνα με την αστυνομία οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους μετακινούμενους πολίτες, θα συνεχισθούν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.