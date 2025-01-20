Στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου χθες (19-1-2025) στο Ο.Α.Κ.Α., πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την πρόληψη της αθλητικής βίας και συνελήφθησαν 3 άτομα, ηλικίας 36, 35 και 27 ετών.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών, πριν την έναρξη των αγώνων, κατελήφθησαν και οι 3 κατηγορούμενοι να κατέχουν μικροποσότητες ναρκωτικών.

Επιπρόσθετα συνελήφθη χθες στην Κηφισιά από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς 21χρονος ημεδαπός για παράβαση του νόμου περί βεγγαλικών καθώς έκανε χρήση βεγγαλικού κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

