Να εισέλθουν στον σταθμό «Νέα Ελβετία» του μετρό από καταπακτή επί της οδού Αλλατίνη επιχείρησαν άγνωστοι αλλά έγιναν αντιληπτοί από το προσωπικό ασφαλείας του μετρό και τράπηκαν σε φυγή.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 6 το πρωί, όταν οι άγνωστοι προσπάθησαν να μπουν στο μετρό από μια καταπακτή, η οποία λειτουργεί ως έξοδος διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης, ενώ προκάλεσαν φθορές σε μεταλλική πόρτα που οδηγεί στις σήραγγες.

Έρευνα για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Πυλαίας. Σύμφωνα με την εταιρεία THEMA η οποία διαχειρίζεται το μετρό δεν προκλήθηκαν φθορές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

