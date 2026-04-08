Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προχωρώντας στη σύλληψη τριών ανδρών στην Αττική και κατασχέσεις-μαμούθ που ξεπερνούν τα 360 κιλά κάνναβης και τα 26 κιλά κοκαΐνης, με το προσδοκώμενο παράνομο κέρδος να αγγίζει τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, αστυνομικοί του «ελληνικού FBI», συνέλαβαν το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης τρείς άντρες, ηλικίας 59, 50 και 35 ετών, που κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, αρχικά εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 35χρονος σε περιοχή της Αθήνας, καθώς κατείχε 10 νάιλον συσκευασίες με πάνω από 10 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK). Την συγκεκριμένη ποσότητα είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 59χρονο, ο όποιος λειτουργούσε και για λογαριασμό του 50χρονου.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, ο 35χρονος αρνήθηκε να συμμορφωθεί, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα με όχημα που οδηγούσε, παραβιάζοντας πινακίδες σήμανσης, ερυθρούς σηματοδότες και θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και άλλα οχήματα. Επιπλέον, πριν την ακινητοποίησή του, προσπάθησε να ματαιώσει τον έλεγχο, προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση και απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια.

Ακολούθησε η σύλληψη του 59χρονου και του 50χρονου, ενώ από τις έρευνες σε διαμέρισμα, αποθήκη και εξωτερικούς χώρους διώροφης οικίας, βρέθηκαν πάνω από 26 κιλά κοκαΐνης, περισσότερα από -351- κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας, πλαστά δελτία ταυτότητας, πλαστές άδειες οδήγησης και μήτρες σφραγίδας.

Συνολικά στο πλαίσιο της επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

26.010,5 γραμμάρια κοκαΐνης, διαμοιρασμένη σε 24 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,

330.950 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, διαμοιρασμένη σε 298 νάιλον συσκευασίες,

31.600 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης με τη μορφή σοκολάτας, διαμοιρασμένη σε 315 νάιλον συσκευασίες,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

το χρηματικό ποσό των 31.620 ευρώ,

4 πλαστά δελτία αστυνομικής ταυτότητας,

4 πλαστές άδειες οδήγησης, με διαφορετικά ανά είδος αναγραφόμενα στοιχεία,

2 μήτρες σφραγίδας δημόσιας υπηρεσίας,

3 μήτρες σφραγίδας με στοιχεία εφοριακών υπαλλήλων,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ,

5 κινητά τηλέφωνα και

κάμερα κλειστού κυκλώματος.

Από την ΕΛΑΣ εκτιμάται ότι, το προσδοκώμενο κέρδος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών ανέρχεται σε 2.500.000 ευρώ

Οι συλληφθέντες, δύο εκ τον οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για -κατά περίπτωση- παρεμφερή και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

