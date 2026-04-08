Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην ΕΛΑΣ, καθώς εντοπίστηκαν στην Ομόνοια δύο αντικείμενα που κρίθηκαν ύποπτα, στην συμβολή των οδών Πειραιώς και Αλκίφρονος.

Συγκεκριμένα, δύο χαρτοφύλακες ήταν παρατημένοι στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αλκίφρονος, έξω από τις παλιές εγκαταστάσεις του ΣΔΟΕ, όπου πλέον στεγάζεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Η κυκλοφορία διεκόπη προσωρινά στην Αλκίφρονος, από το ύψος της οδού Αλκμήνης. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο πυροτεχνουργών του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το οποίο γρήγορα διαπίστωσε πως οι χαρτοφύλακες ήταν άδειοι και ο συναγερμός έληξε.

