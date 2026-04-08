Bwin: Πασχαλινές δράσεις με νόημα

Για την bwin, η περίοδος του Πάσχα είναι μια κορυφαία στιγμή έκφρασης της εταιρικής της ταυτότητας. Στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί με συνέπεια τα τελευταία χρόνια, το διεθνώς βραβευμένο brand διοργάνωσε και φέτος ένα δυναμικό πρόγραμμα πασχαλινών δράσεων. Βασικός στόχος; Η ουσιαστική στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η προσφορά φροντίδας και η δημιουργία στιγμών αληθινής ανθρώπινης σύνδεσης που ξεπερνούν τα όρια μιας τυπικής χορηγίας.

Η Στέγη «Φωτεινή» συναντά το Γηροκομείο Αθηνών

Σε μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη σημασία και θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, η bwin λειτούργησε ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε δύο από τους πιο σημαντικούς κοινωνικούς της εταίρους. Για πρώτη φορά, οι ωφελούμενοι της Στέγης «Φωτεινή» (μέλος της Εταιρίας Προστασίας Σπαστικών) και οι φιλοξενούμενοι του Γηροκομείου Αθηνών βρέθηκαν μαζί σε μια κοινή πασχαλινή γιορτή, αποδεικνύοντας ότι η χαρά και η επικοινωνία δεν γνωρίζουν ηλικιακούς ή άλλους φραγμούς.

Η δράση, που φιλοξενήθηκε στους χώρους του Γηροκομείου Αθηνών, εξελίχθηκε σε ένα ξεχωριστό γιορτινό πρωινό. Με τη συνοδεία μουσικής και χορού από το Λαογραφικό Εργαστήρι «Χοροστάσι», δημιουργήθηκε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Οι ηλικιωμένοι άνοιξαν την αγκαλιά τους στους νέους της Στέγης «Φωτεινή» και στους εθελοντές της bwin, ανταλλάσσοντας ευχές, ιστορίες και συμβολικά δώρα. Η εικόνα ανθρώπων από διαφορετικές γενιές να χορεύουν και να τραγουδούν μαζί ανέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη σημασία της αποδοχής και της αλληλεγγύης.

Χατζηπατέρειο Ίδρυμα: Η δημιουργικότητα ως γέφυρα ελπίδας

Η bwin, συνεχίζοντας με συνέπεια τη στήριξή της στα παιδιά, επισκέφτηκε για ακόμη μία χρονιά το Χατζηπατέρειο Ίδρυμα. Οι εθελοντές του κορυφαίου brand έγιναν «ένα» με τα παιδιά, συμμετέχοντας σε ένα δημιουργικό εργαστήρι κατασκευής πασχαλινών λαμπάδων.

Οι λαμπάδες που ετοιμάστηκαν με φροντίδα και φαντασία και φαντασία προορίζονται για το πασχαλινό bazaar του Ιδρύματος, ενισχύοντας άμεσα τους πόρους του. Ωστόσο, το κέρδος ήταν πολύ μεγαλύτερο από το υλικό αποτέλεσμα. Μέσα από τη δημιουργική διαδικασία, το παιχνίδι και τη συνεργασία, αναπτύχθηκαν ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στους εθελοντές και τα παιδιά, προσφέροντας στιγμές ξενοιασιάς.

Ο εθελοντισμός ως πυρήνας της εταιρικής κουλτούρας

Η μαζική συμμετοχή των ανθρώπων της bwin σε όλες τις δράσεις ανέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ο εθελοντισμός δεν είναι απλά μια έννοια, αλλά ένας ζωντανός πυλώνας της εταιρικής κουλτούρας. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας ανταποκρίθηκαν με ευαισθησία, αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο και ενέργεια για να βρεθούν δίπλα σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη δέσμευση της bwin να λειτουργεί ως ένας υπεύθυνος «κοινωνικός εταίρος», υλοποιώντας πρωτοβουλίες που αφήνουν θετικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των συνανθρώπων μας, είτε πρόκειται για μεγάλες θεσμικές παρεμβάσεις είτε για μικρότερες, αλλά εξίσου σημαντικές, πράξεις αγάπης.

Η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου, έδωσε το στίγμα των φετινών πρωτοβουλιών: «Φέτος το Πάσχα, επιλέξαμε να εστιάσουμε στη δύναμη της ένωσης. Η απόφασή μας να φέρουμε κοντά τη Στέγη «Φωτεινή» με το Γηροκομείο Αθηνών πηγάζει από την πίστη μας ότι η κοινωνική προσφορά αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι στιγμές που ζήσαμε μαζί με τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τους ωφελούμενους των ιδρυμάτων ήταν για όλους εμάς στην bwin ένα μάθημα ζωής. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο να στηρίζουμε έμπρακτα την κοινωνία, υλοποιώντας δράσεις με περιεχόμενο, συνέπεια και σεβασμό στον άνθρωπο».

Με το βλέμμα στο μέλλον, η bwin συνεχίζει να επενδύει σε προγράμματα που προάγουν την κοινωνική συνοχή.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

