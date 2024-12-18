ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Τρίωρη στάση εργασίας των εργαζομένων την Παρασκευή

Τρίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το απόγευμα και συγκέντρωση των απεργών έξω από τα κεντρικά γραφεία της Hellenic Train, αποφάσισαν τα σωματεία σιδηροδρομικών ΣΕΠ & ΠΕΠ ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, τα σωματεία εργαζομένων θα διαθέσουν το απαραίτητο προσωπικό για την ελάχιστη εγγυημένη λειτουργία και την μεταφορά των επιβατών, με εξαίρεση τα δρομολόγια του κεντρικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη-Αθήνα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν κανονικά προς αποφυγή ταλαιπωρίας των επιβατών.

«Τα αιτήματα μας για ασφαλή μεταφορά επιβατών και ασφάλεια στην εργασία μας, η επισκευή και η συντήρηση των εγκαταστάσεων, των αποδυτηρίων και των χώρων υγιεινής καθώς και η τραγική έλλειψη προσωπικού, που καταθέσαμε πριν από τέσσερα περίπου χρόνια όχι μόνο δεν υλοποιήθηκαν αλλά κυριολεκτικά σέρνονται, διαμορφώνοντας άθλιες συνθήκες εργασίας», σημειώνουν στην ανακοίνωση.

Οι εργαζόμενοι απαιτούν:

Άμεσες προσλήψεις στις ειδικότητες αιχμής.

Άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια των επιβατών από παραβατικούς πολίτες.

Άμεσες παρεμβάσεις για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία μας.

Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου τροχαίου υλικού με καινούργιες αμαξοστοιχίες για την άνετη, γρήγορη και ασφαλή μεταφορά των επιβατών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

