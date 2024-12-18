Στη σύλληψη μίας 31χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, με τη συνδρομή Ειδικής Ομάδας Αποτροπής Έκνομων Πράξεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τις πρωινές ώρες της Τρίτης, στο κέντρο της πόλης, μαζί με μια 26χρονη και δύο ακόμη συνεργούς, αφαίρεσαν από κατάστημα εμπορίας κοσμημάτων χρυσές αλυσίδες συνολικής αξίας 55.000 ευρώ περίπου.

