Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν από κοσμηματοπωλείο χρυσές αλυσίδες αξίας 55.000 ευρώ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου συνελήφθη μία 31χρονη γυναίκα - Φέρεται να έδρασε με τρεις ακόμη συνεργούς

Κοσμήματα

Στη σύλληψη μίας 31χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, με τη συνδρομή Ειδικής Ομάδας Αποτροπής Έκνομων Πράξεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τις πρωινές ώρες της Τρίτης, στο κέντρο της πόλης, μαζί με μια 26χρονη και δύο ακόμη συνεργούς, αφαίρεσαν από κατάστημα εμπορίας κοσμημάτων χρυσές αλυσίδες συνολικής αξίας 55.000 ευρώ περίπου.

Πηγή: thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη κοσμηματοπωλείο κλοπή σύλληψη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark