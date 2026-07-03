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Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι

Κλινικά νεκρός είναι ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι του 1ου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι

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Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 17χρονος ο οποίος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός, μετά από πτώση στο κενό από μπαλκόνι πρώτου ορόφου σε ξενοδοχείο του Χαλανδρίου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στις 5:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

​Ο ανήλικος είχε φτάσει στην Ελλάδα για διακοπές από τη Βρετανία, συνοδευόμενος από τους γονείς του και έναν φίλο του. Όπως προέκυψε, τα δύο αγόρια είχαν βγει νωρίτερα για διασκέδαση και, επιστρέφοντας στο δωμάτιο, κατανάλωσαν επιπλέον ποσότητα αλκοόλ πριν από το τραγικό συμβάν.

​Στο ξενοδοχείο μετέβησαν αστυνομικοί της Σήμανσης, οι οποίοι πήραν γενετικό υλικό και αποτυπώματα προκειμένου να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης.

Σε βίντεο του Orangepress φαίνεται το μπαλκόνι από το οποίο έπεσε:

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Χαλάνδρι Πτώση
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