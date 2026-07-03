Χαλάνδρι: 17χρονος Άγγλος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Ένας 17χρονος Άγγλος τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου, που βρίσκεται επί της οδού Σουρή στο Χαλάνδρι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί, όταν ο ανήλικος, που πιθανότατα ήταν υπό την επήρεια ουσιών, έπεσε στο κενό, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από μπαλκόνι 1ου ορόφου.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά τραύματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.