Πανελλαδικές: Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί των ειδικών μαθημάτων

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα. Πλέον οι βαθμολογίες των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα Ειδικά και Μουσικά μαθήματα καθώς και στα αγωνίσματα για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας των αποτελεσμάτων στο https://results.it.minedu.gov.gr. Παράλληλα, έχει εκκινήσει και η διαδικασία αποστολής των βαθμολογιών μέσω SMS.

Από το υπουργείο ανακοινώθηκαν και στατιστικά στοιχεία για τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων στα ειδικά και μουσικά μαθήματα καθώς και στις πρακτικές δοκιμασίες των ΤΕΦΑΑ.

Πηγή: skai.gr

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