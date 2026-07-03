Χαλάνδρι: Σύλληψη περιπτερά για πώληση αλκοόλ στον 17χρονο που τραυματίστηκε πέφτοντας από μπαλκόνι

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών Αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένας 17χρονος Βρετανός τραυματίστηκε σοβαρά, όταν έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι τα ξημερώματα της Παρασκευής 3/7. Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου, καθώς προέκυψε ότι είχε διαθέσει αλκοολούχα ποτά στον ανήλικο λίγο πριν από το περιστατικό.

Με πλαστό δίπλωμα αγόρασαν αλκοόλ

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο 17χρονος και ένας συνομήλικός του είχαν μεταβεί σε περίπτερο της περιοχής, όπου προμηθεύτηκαν αλκοολούχα ποτά. Για να πείσουν τον υπάλληλο ότι ήταν ενήλικοι, φέρεται να επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση προχώρησαν στη σύλληψη του εργαζομένου στο περίπτερο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους.

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ο 17χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του για τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5:00 τα ξημερώματα, όταν, υπό συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, ο νεαρός έπεσε από μπαλκόνι του πρώτου ορόφου του ξενοδοχείου όπου διέμενε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο του παρείχε τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Ο 17χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Σε εξέλιξη η προανάκριση

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις, υλικό από κάμερες ασφαλείας και κάθε διαθέσιμο στοιχείο, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς προηγήθηκε της πτώσης του ανήλικου και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν τυχόν επιπλέον ποινικές ευθύνες.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προανάκρισης, ενώ τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση του 17χρονου παραμένουν υπό διερεύνηση.



Πηγή: skai.gr

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