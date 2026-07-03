Όλυμπος: Αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης 66χρονης πεζοπόρου – Βίντεο

Αίσιο τέλος υπήρξε στην επιχείρηση διάσωσης μίας 66χρονης πεζοπόρου στον Όλυμπο. Η γυναίκα τραυματίστηκε ενώ περιπατούσε σε μονοπάτι πάνω από τα 2.000 μέτρα.

Η επιχείρηση για τη διάσωση 66χρονης πεζοπόρου στον Όλυμπο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, έπειτα από πολύωρη κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής και των διασωστικών συνεργείων. Η γυναίκα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε ορειβατικό μονοπάτι, σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 2.000 μέτρων, και μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε σημείο όπου ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν λίγο μετά τις 16:00 το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τραυματισμένη περιπατήτρια στην περιοχή κοντά στο ορειβατικό καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» (Ζολώτας), μία από τις δημοφιλέστερες διαδρομές του Ολύμπου.

Η 66χρονη συμμετείχε σε ομάδα τεσσάρων πεζοπόρων όταν, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν γίνει γνωστές, τραυματίστηκε και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία της. Οι συνοδοί της κάλεσαν αμέσως τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, ενεργοποιώντας τον μηχανισμό διάσωσης.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν 12 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Κατερίνης και Λιτοχώρου, καθώς και στελέχη της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ. Οι διασώστες προσέγγισαν τη γυναίκα σε δύσβατο σημείο, της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια την ακινητοποίησαν σε ειδικό φορείο.

Ακολούθησε επιχείρηση μεταφοράς της μέσα από το ορεινό μονοπάτι έως τη θέση Πριόνια, όπου περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Από εκεί διακομίστηκε σε υγειονομική μονάδα για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Στην επιχείρηση συμμετείχε επίσης η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, συνδράμοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.



Πηγή: skai.gr

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