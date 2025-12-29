Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στην Κρύα Βρύση Καλαμπάκας, όπου δύο αδέλφια βρέθηκαν νεκρά μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με το trikalanews.gr, πρόκειται για μια γυναίκα 65 ετών και έναν άνδρα 73 ετών, οι οποίοι βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, όταν αστυνομικοί εισήλθαν στο σπίτι τους, έπειτα από ειδοποίηση κατοίκων της περιοχής που ανησύχησαν καθώς δεν είχαν δώσει σημεία ζωής.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι ο θάνατός τους πιθανόν οφείλεται σε αναθυμιάσεις, ενδεχομένως από ατελή καύση ξυλόσομπας που χρησιμοποιούσαν για τη θέρμανση του χώρου. Ωστόσο, η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια των θανάτων.

Πηγή: skai.gr

