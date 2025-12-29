Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κοσμο.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε καταδικαστεί ερήμην σε 35 χρόνια κάθειρξη ως συνεργός στις δολοφονίες Σκαφτούρου, Ρουμπέτη και Μουζακίτη, αλλά και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας μέλους της Greek Mafia τον Ιούλιο του 2023, συνελήφθη βάσει εντάλματος που εκδόθηκε σε βάρος του.

Στην απολογία του αρνήθηκε τη συμμετοχή του στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη επικαλούμενος άλλοθι.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.