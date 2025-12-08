Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Σάμο, όπου ένα 12χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο κατά τη διάρκεια προσέγγισης σκάφους με μετανάστες.

Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό και διαμελισμένο από την προπέλα του σκάφους στην παραλία Σβάλα του κάμπου Βουρλιωτών, σύμφωνα με το samos24.gr.

Συνολικά, από στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εντοπίστηκαν 37 αλλοδαποί καθώς και η σορός ενός αγοριού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας Τούρκος διακινητής πέταξε μέσα στο νερό 37 μετανάστες και το παιδί και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει, προκαλώντας τον θάνατο του ανηλίκου.

Αντίστοιχα, πληροφορίες από το λιμενικό σώμα, αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως τους αλλοδαπούς αποβίβασε στη συγκεκριμένη περιοχή σκάφος, ο χειριστής του οποίου, μόλις αντιλήφθηκε ότι περιπολικό του Λιμενικού προσεγγίζει το σημείο, διέφυγε, εγκαταλείποντας το σκάφος σε παρακείμενη παραλία.



Για τον εντοπισμό του χειριστή του σκάφους έχουν ξεκινήσει αναζητήσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Η σορός του ανήλικου αγοριού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για ιατροδικαστική εξέταση.

Οι 37 αλλοδαποί αναμένεται να μεταφερθούν στο ΚΥΤ Σάμου για καταγραφή και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.