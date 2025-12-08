Κρατώντας μια παράδοση που κρατά από το 2002, ένας κάτοικος του Χαλανδρίου μετέτρεψε και φέτος τη μονοκατοικία του σε ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο θέαμα, ντύνοντάς το με περίπου 20.000 λαμπιόνια, σχεδόν 3.000 περισσότερα από πέρυσι.

Ο κ. Βασίλης, στολίζει το σπίτι του κάθε χρόνο «στην αρχή πιο συντηρητικά», όπως αναφέρει στην ΕΡΤ, ενώ με την πάροδο του χρόνου ο στολισμός έγινε πιο οργανωμένος και απαιτητικός. Φέτος κυριαρχούν τα λευκά και χρυσαφί στοιχεία, με πινελιές από γαλάζιο, πράσινο, κόκκινο και κίτρινο.

Η μονοκατοικία βρίσκεται στην οδό Ψαρών, στο Κάτω Χαλάνδρι, απέναντι από παιδική χαρά, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, πολλά παιδιά να συγκεντρώνονται τα απογεύματα για να δουν τον φωτισμένο στολισμό.

Για την ολοκλήρωση του φετινού σχεδιασμού χρειάστηκαν περίπου 20 ημέρες εργασίας, ενώ η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε ορισμένες ζημιές, οι οποίες αποκαταστάθηκαν.

Ο κ. Βασίλης δεν στολίζει πάντως μόνος του. Τέσσερις με πέντε φίλοι και κουμπάροι συμμετέχουν κάθε χρόνο στη διαδικασία του στολισμού. Όπως ανέφερε, κάθε χρόνο σχεδιάζει τον νέο διάκοσμο αμέσως μετά τα Χριστούγεννα της προηγούμενης χρονιάς.

Η επίσημη τελετή φωταγώγησης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στις 20:00.

Πηγή: skai.gr

