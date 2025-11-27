Στο πνεύμα των Χριστουγέννων μπήκαν από σήμερα Πέμπτη (27/11) οι Αθηναίοι, καθώς απόψε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος. Πρόκειται για έλατο από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας, ύψους 19 μέτρων, από αγρό με δενδροκομική καλλιέργεια, που έφτασε στην Αθήνα με την άδεια του δασαρχείου Βυτίνας.

Η εορταστική εκδήλωση ξεκίνησε στις 17:00 με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Big Band του Δήμου Αθηναίων. Στις 18:00 η Φιλαρμονική Ορχήστρα έκανε μία γιορτινή «παρέλαση» από το σιντριβάνι της Ερμού έως την πλατεία Συντάγματος, προσκαλώντας τον κόσμο να ακολουθήσει τη μουσική και να γίνει μέρος της χριστουγεννιάτικης συνάντησης.

Στις 18:30 ο Πάνος Μουζουράκης παρουσίασε ένα χριστουγεννιάτικο live show, ειδικά διαμορφωμένο για την περίσταση. Και στις 19:30 ο Χάρης Δούκας έδωσε το σύνθημα για να φωτιστεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο και ταυτόχρονα αποκαλύφθηκε ο φετινός εορταστικός διάκοσμος της πλατείας.

Κόκκινες και χρυσές μπάλες, στολίδια από φωτισμένο plexiglass σε διάφορα σχέδια, καθώς και 3.000 μέτρα λαμπερά φωτάκια, αναδεικνύουν τη χαρούμενη ατμόσφαιρα των ημερών.

Συνολικά στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και στο δέντρο, θα τοποθετηθούν 21.000 μέτρα γιρλάντας, δηλαδή 168.000 λαμπάκια. Μετά τις γιορτές, το έλατο θα δοθεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών για να αξιοποιηθεί ως πρώτη ύλη καλλιτεχνικών έργων ξυλογλυπτικής για τους φοιτητές της.

Μετά το άναμμα του δέντρου θα συνεχιστεί η συναυλία του Πάνου Μουζουράκη έως τις 20:30. Παρουσιαστές της βραδιάς είναι ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ώστε η γιορτινή εμπειρία να είναι προσβάσιμη σε όλες και όλους.

Παράλληλα με την εκδήλωση, αποκαλύπτεται ο εορταστικός διάκοσμος στο κέντρο και στις γειτονιές της πόλης. Κεντρικοί δρόμοι όπως η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Ερμού και η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας έχουν ήδη «ντυθεί» με φωτοσωλήνες, χριστουγεννιάτικα δέντρα και άλλα στολίδια.

Τα στεφάνια στις κολώνες και τα κρεμαστά φωτεινά αστέρια στα δέντρα από τον περσινό στολισμό της πλατείας διατηρούνται και φέτος, ενώ ένας επιδαπέδιος φωτεινός 'Αγιος Βασίλης αποτελεί σημείο διάδρασης με τους επισκέπτες, που θα συνδέονται οπτικά με την οδό Ερμού. Εκεί βρίσκεται και φέτος η φωτεινή πύλη με τους καρυοθραύστες. Ολόκληρος ο πεζόδρομος έχει εμπλουτιστεί με νέες γιρλάντες και κρεμαστά αστεράκια, ως μια συνέχεια με το δέντρο. Τέλος, στην πλατεία Μητροπόλεως τοποθετήθηκε η χριστουγεννιάτικη φάτνη.

Από τις 15 Δεκεμβρίου, το σιντριβάνι στην πλατεία Ομονοίας θα παρουσιάζει υδάτινα σόου συγχρονισμένα με μουσική.

Ο εορταστικός φωτισμός είναι τεχνολογίας LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και απλώνεται σε όλη την πόλη. Περιλαμβάνει συνολικά 78.000 μέτρα γιρλάντες δέντρων, 2.113 επίστηλα διακοσμητικά, 1.325 εναέρια στολίδια, 11.933 μέτρα φωτοσωλήνες και 47 επίγειες κατασκευές.

Πηγή: skai.gr

