Μαρτυρία για τη Νέδα: «Το παιδί έπεσε από ύψος 25 μέτρων στο ποτάμι» - Πώς έγινε το κακό

Από ύψος 25 μέτρων έπεσε το 4χρονο αγόρι που φαίνεται πως διέφυγε της προσοχής των γονιών του σε ένα επικίνδυνο μονοπάτι λίγα μέτρα πριν από τον μικρό καταρράκτη της Νέδας.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ιδιοκτήτη ταβέρνας από τα Πλατάνια Μεσσηνίας, Δημήτρη Αντωνόπουλου, που βρέθηκε στο σημείο λίγο μετά την πτώση του παιδιού, οι γονείς του, ο πατέρας από τη Γουατεμάλα και η μητέρα από τη Γερμανία, βρίσκονταν λίγο πιο πίσω από το παιδί, που παραπάτησε και έπεσε στο κενό.

«Το παιδί ήταν μπροστά από τους γονείς ελεύθερο. Πριν το μικρό καταρράκτη σε ένα ίσωμα, το παιδί έπεσε στο ποτάμι από ύψος 25 μέτρων, χτυπώντας κατά την πτώση σε δέντρο. Όταν έφτασα το παιδί ήταν ζωντανό αλλά σε άσχημη κατάσταση, το είχε ανεβάσει επάνω ο πατέρας του με κάποιον άλλο» περιέγραψε ο κ. Αντωνόπουλος μιλώντας στο ilialive.gr.

Μιλώντας για το μονοπάτι, ο κ. Αντωνόπουλος το χαρακτήρισε επικίνδυνο. «Δεν είναι μόνο εκεί που περπατάς ο κίνδυνος, αλλά και από πάνω που πέφτουν κάποιες φορές βράχοι» δήλωσε.

Πρότεινε δε πως θα πρέπει να υπάρξει άλλη πιο ασφαλής χάραξη μονοπατιού, ώστε η πρόσβαση τους καταρράκτες να γίνεται με ασφάλεια. Μάλιστα θυμήθηκε πως και πέρυσι είχε γίνει ατύχημα με τον τραυματισμό ενός 27χρονου στο μονοπάτι.

Καταγγελίες για επιτήδειους

Ο κ. Αντωνόπουλος παράλληλα με τα παραπάνω κατήγγειλε πως στην περιοχή δραστηριοποιούνται άτομα που φέρνουν τουρίστες να δουν τους καταρράκτες, χωρίς άδειες και μέτρα ασφαλείας και τόνισε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να απολαμβάνουν όλοι με ασφάλεια την ομορφιά της φύσης στη Νέδα.

Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο φαράγγι της Νέδας στα όρια Ηλείας - Μεσσηνίας.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και υπήρξε κλήση για βοήθεια, μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Οι αρχικές αναφορές στο Πυροσβεστικό Σώμα έκαναν λόγο για πατέρα και γιο που έχουν τραυματιστεί μετά από πτώση στο φαράγγι κοντά στο Στόμιο.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Επί τόπου έσπευσαν 18 πυροσβέστες, η ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ και η ειδική ομάδα “ΙΚΑΡΟΣ” με drone της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα, ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας από την 120 ΠΕΑ.

Αφού έφτασαν εκεί οι πυροσβέστες πρώτα από το Π.Κ. Κρεστένων αναζητούσαν το παιδί και τον πατέρα. Τελικά, λίγο αργότερα διαπιστώθηκε πως ο πατέρας δεν είχε τραυματιστεί αλλά μόνο το 4χρονο αγόρι και αυτό πολύ σοβαρά στο κεφάλι με κακώσεις και πιθανότατα στη σπονδυλική στήλη. Γιατρός που το είδε, διαπίστωσε τη βαριά κλινική του εικόνα. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο ανέλαβε να μεταφέρει το παιδάκι λίγα μέτρα πιο πάνω για να προσεγγίσει το ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.