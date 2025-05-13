Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 13 Μαΐου

Σήμερα, Τρίτη 13 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Γλυκερίας μάρτυρος και του Οσίου Σεργίου του ομολογητού.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Γλυκερία, Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:16 - Δύση ήλιου: 20:26 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 11 λεπτά
Σελήνη 15.4 ημερών
