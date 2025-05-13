Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 13 Μαΐου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:16 και δύση ήλιου στις 20:26 

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τρίτη 13 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Γλυκερίας μάρτυρος και του Οσίου Σεργίου του ομολογητού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Γλυκερία, Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:16 - Δύση ήλιου: 20:26 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 11 λεπτά

Σελήνη 15.4 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα ονόματα
