Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές βρέθηκαν δύο αδελφές

Τραγικές εικόνες εξελίχθηκαν το βράδυ της Μ. Τρίτης στη Λάρισα, όταν οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν ώστε να εισέλθουν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης.
Λίγο πριν τις 9 μ.μ. οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα όπου βρήκαν νεκρές –και σε προχωρημένη σήψη– δύο αδελφές ηλικίας 76 και 83 ετών, σύμφωνα με το larissanet.
Αμέσως ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.
Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Λάρισας.
