Απάντηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων σε δημοσίευμα

Απάντηση σε δημοσίευμα δίνει με ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, κάνοντας λόγο για «περίεργες δημοσιογραφικές ανακρίβειες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: “Σε σημερινό δημοσίευμα γνωστής ενημερωτικής ιστοσελίδας με τίτλο «Ο εισαγγελέας, ο υπουργός, ο δημοσκόπος…Περίεργες ανησυχίες», ο συντάκτης του δημοσιεύματος επιχειρεί να συνδέσει θέσεις που έχει εκφράσει στο παρελθόν για την Ευρωπαία Εισαγγελέα ο υπουργός κ. Άδωνις Γεωργιάδης, με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Προκειμένου να το επιτύχει, αξιοποιεί ένα χωρίο από μία ανακοίνωση που εξέδωσε η προηγούμενη διοίκηση της Ένωσης στις 01.04.2024, στην οποία η τότε Πρόεδρος κ. Στενιώτη μαζί με τον τότε αναπλ. Γεν. Γραμματέα κ. Βεργώνη, εξέφραζαν την άποψη ότι «Η Ευρωπαία Εισαγγελέας κατά την άσκηση των εισαγγελικών καθηκόντων της δεν είναι θεσμικά ορθό να εισηγείται την αναθεώρηση συνταγματικών διατάξεων της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς η ως άνω θέση δεν εκφράζει τη σημερινή διοίκηση της Ένωσής μας, αφού εμείς επανειλημμένα έχουμε προτείνει σημαντικές συνταγματικές αλλαγές (αλλαγές στην επιλογή ηγεσίας, απαγόρευση κατάληψης θέσεων μετά την αφυπηρέτηση, αλλαγή του άρθρου 86Σ) και περιβάλλουμε το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το έργο της με απόλυτη εμπιστοσύνη, ελπίζουμε ότι αυτού του είδους οι δημοσιογραφικές… αβλεψίες, που μπορεί να προκαλέσουν εύλογη σύγχυση στο κοινό, έγιναν εκ παραδρομής και δε σχετίζονται με την ενόχληση που έχει προκαλέσει σε αρκετούς κύκλους η δημόσια παρουσία της Ένωσής μας το τελευταίο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε τη διόρθωση του σχετικού δημοσιεύματος, προς αποκατάσταση της αλήθειας για τις πραγματικές θέσεις των δικαστών και εισαγγελέων, όπως αυτές εκφράζονται σήμερα από το συλλογικό τους όργανο”.

Πηγή: skai.gr

