Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ζαπάνι στην Κερατέα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έκαιγε έξω από τον οικισμό.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και εθελοντές.

Παράλληλα, υπήρξε συνδρομή από υδροφορίες ΟΤΑ.

