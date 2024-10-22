Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ζαπάνι στην Κερατέα.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έκαιγε έξω από τον οικισμό.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και εθελοντές.
Παράλληλα, υπήρξε συνδρομή από υδροφορίες ΟΤΑ.
