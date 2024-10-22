ΕΟΦ: Προειδοποίηση για παράνομη διακίνηση σκευάσματος με τη φαρμακευτική ουσία σεμαγλουτίδη

Ο ΕΟΦ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών της Αυστρίας και της Εσθονίας, διακινήθηκε παράνομα το σκεύασμα Intex-Sema, για την απώλεια βάρους ή την αυξημένη σωματική δραστηριότητα. Όπως ενημέρωσαν οι αρχές της Αυστρίας, το προϊόν διακινήθηκε μέσω της ιστοσελίδας https://intexpharmashop.com/shop/, της εταιρείας IntexPharma.

Το προϊόν αυτό αναφέρει στη συσκευασία του ότι περιέχει τη φαρμακευτική δραστική ουσία σεμαγλουτίδη, που έχει γίνει γνωστή από την παράνομη προώθηση γνωστού φαρμάκου για τη θεραπεία σακχαρώδους διαβήτη, χωρίς να είναι εγκεκριμένο, δηλαδή χωρίς να έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του.

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων μέσω ιστοσελίδων κατά κανόνα οδηγεί σε προμήθεια πλαστών/ψευδεπίγραφων προϊόντων. Οι περισσότερες πληροφορίες μέσω των ιστοσελίδων αυτών είναι παραπλανητικές.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές/ασθενείς να μην προμηθεύονται σε καμιά περίπτωση φάρμακα από το διαδίκτυο ή άλλες πηγές μη αξιόπιστες, επειδή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.