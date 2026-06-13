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Τραγωδία σε επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη: Γυναίκα απεγκλωβίστηκε από μηχάνημα χωρίς τις αισθήσεις της

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο

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ΕΚΑΒ

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, περίπου στις 7:30, στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία 56χρονη εργαζόμενη συνεθλίβη σε βιομηχανικό πλυντήριο υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας. Η εργαζόμενη ανασύρθηκε χωρίς τις  αισθήσεις της και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Πηγή: skai.gr

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